C'est à un "Grand Atelier fantôme" joyeux que nous vous convions cet après-midi. Il est consacré à Louis de Funès, le comédien qui, à l'époque, les années 60 et 70, divisait la critique mais qui, depuis sa mort en 1983 et avec le temps, fait sans doute l'unanimité.

Louis de Funès © Getty / Pierre Vauthey/Sygma/Sygma

Plusieurs invités vont témoigner de ce qu'était de Funès ou tenter d'expliquer le génie de son comique : comment ce fils d'espagnol exilé qui exerça plusieurs métiers dont celui de pianiste de bar devint le méchant, le pingre, le lâche, le délateur le plus célèbre et le plus aimé du cinéma français ?

La grande vadrouille, le Corniaud, Le gendarme, Fantômas, l'Aile ou la cuisse ou la Folie des grandeurs sont devenus cultes comme tant d'autres, et l'on se souvient encore de nombreuses grimaces et répliques de Pivert, Cruchot, Saroyan ou Tricatel, plus de 35 ans après sa mort.

Louis de Funès © Getty / Pierre Vauthey / Sygma

Danièle Thompson, réalisatrice et scénariste de La grande Vadrouille, Rabbi Jacob et La folie des grandeurs

Thierry Jousse, critique et réalisateur

Sophie Andriansen, écrivain. Louis de Funès, regardez-moi là , vous ! éditions Prémium sophieadriansen.fr

Rencontre avec André Marcon, comédien et Vladimir Cosma, compositeur des musiques de Rabbi Jacob, la Zizanie et l'Aile ou la cuisse.

Vincent Dedienne, comédien et humoriste. "Le jeu de l'amour et du hasard" de Marivaux, au théâtre de la porte Saint Martin, et bientôt en tournée.

La gestuelle du rire, reportage d’Elsa Daynac avec Jos Houben, comédien et metteur en scène

Vladimir Cosma © Radio France / Vincent Josse

Vincent Dedienne © Radio France / Perrine Malinge

