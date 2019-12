Il y a une vie après la Comédie Française. Après 40 années passées dans la noble institution, la comédienne a été remerciée, en 2009. Ce fut un choc, mais elle a rebondi aussitôt en allant jouer et mettre en scène dans le privé et le public.

Catherine Hiegel © Getty / Bertrand Rindoff Petroff

Sa dernière mise en scène a été accueillie au théâtre de la Porte Saint-Martin, à Paris, "Le Jeu de l'amour et du hasard", de Marivaux.

Dans l'émission, Catherine Hiegel propose de parler de théâtre, bien sûr, de mise en scène, du répertoire et des auteurs vivants mais aussi d'évoquer la place des femmes dans la société, bref, elle vous invite dans son Grand Atelier.

Avec :

Micha Lescot , comédien, actuellement à l'affiche de La dame de chez Maxim au théâtre de la Porte Saint Martin

, comédien, actuellement à l'affiche de La dame de chez Maxim au théâtre de la Porte Saint Martin Clémentine Autain , députée de la France Insoumise et auteure de Dites-lui que je l'aime, paru aux éditions Grasset

, députée de la France Insoumise et auteure de Dites-lui que je l'aime, paru aux éditions Grasset Jean Robert-Charrier , directeur des théâtres de la Porte Saint Martin et du petit Saint Martin

, directeur des théâtres de la Porte Saint Martin et du petit Saint Martin Jean-Claude Grumberg , dramaturge, scénariste et écrivain, dont le conte La plus précieuse des marchandises est paru l'année dernier chez Seuil

, dramaturge, scénariste et écrivain, dont le conte La plus précieuse des marchandises est paru l'année dernier chez Seuil Reportage avec le costumier Renato Bianchi, qui confectionne les costumes des mises en scène de Catherine Hiegel, dont la dernière, Le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux

Micha Lescot, Jean-Claude Grumberg, Catherine Hiegel, Clémetine Autain et Jean Robert-Charrier © Radio France / Vincent Josse

Renato Bianchi et Catherine Hiegel © Radio France / Vincent Josse

Programmation musicale

Générique : Composition originale de Thomas Enhco, et Fkj & Tom Misch - Losing My Way