Ce qui ajoute au charme naturel de Mona Ozouf, c’est sa volonté d’être juste, précise et de ne surtout pas se mettre en avant. « Je ne me sens pas tellement historienne », dit celle qui a passé l’agrégation de philosophie et non d’histoire… Pourtant, plusieurs de ses ouvrages ont fait avancer la recherche.

Mona Ozouf © Radio France / Vincent Josse

De « L’école, l’église et la république » au « Dictionnaire critique de la Révolution française » qu’elle dirige avec son camarade François Furet, tous ses livres portent un regard sur l’époque. En la lisant, on comprend mieux les évolutions, les répétitions, les liens entre le passé et le présent, et on ne se lasse pas de l’entendre sur son enfance bretonne, sur les femmes, le féminisme à la française qui considère la galanterie comme un charme et non une agression.

Parmi les nombreux ouvragesc de Mona Ozouf :

- Le conseil de lecture de Mona Ozouf : Corps et âme, de Frank Conroy, sorti en poche chez Folio

Avec :

Michel Winock, historien. Son dernier ouvrage Charles de Gaulle, un rebelle habité par l'histoire (Collection L'esprit de la cité, Série Des hommes qui ont fait la France, Gallimard)

Thomas Enhco, pianiste de jazz. Son dernier album : Thirty, piano solo et orchestre symphonique (Sony Classical)

Nicole Le Douarin, biologiste, spécialiste des cellules souches lauréate de la médaille d'or du CNRS. Dictionnaire amoureux de la vie, Plon, 2017.

Elsa Lepoivre, sociétaire de la Comédie française. Bientôt à l'affiche dans "Le côté de Guermantes", d'après Marcel Proust, mis en scène par Christophe Honoré. Au Théâtre Marigny à partir du 23 avril.

Rencontre avec Danièle Cohn, philosophe et spécialiste de l'esthétique et du romantisme allemand. Conversation autour du livre Le grand royaume des ombres d'Arno Geiger

Michel Winock, Mona Ozouf, Nicole Le Douarin, Thomas Enhco et Elsa Lepoivre © Radio France / Vincent Josse

Mona Ozouf et Danièle Cohn © Radio France / Vincent Josse

Programmation musicale :