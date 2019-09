Cet homme connait doublement la radio. En plus du micro, il a présidé Radio France et RFI, de 1982 à 1986, mais c'est d'abord un historien, spécialiste d’histoire politique et culturelle contemporaine. Il écrit sur Hugo, Clémenceau, Macron ou sur la presse.

Jean-Noël Jeanneney © Getty / Eric Fougere/Corbis

S'il vous arrive d'être infidèle à France Inter, c'est souvent pour l'écouter sur France Culture. Jean-Noël Jeanneney anime "Concordance des Temps", le samedi à 10h. Pour comprendre notre époque, il regarde dans le rétroviseur ce qui s’est passé, pour éclairer l’actualité.

Jean-Noël Jeanneney ne dédaigne pas le pouvoir, secrétaire d’état sous Pierre Bérégovoy et Edith Cresson. Il a également présidé la Bibliothèque Nationale de France et les Rencontres Internationales de la photo d’Arles. C'est tout? Non, il y a aussi le théâtre dans sa vie. Sa dernière pièce est montée au Petit Montparnasse, à Paris, « L’un de nous deux », un huis clos entre Georges Mandel et Léon Blum, deux hommes opposés politiquement qui, arrêtés par les nazis, se retrouvent dans une geôle allemande et se parlent.

- L'Un de nous deux, à partir du 10 septembre au Théâtre du Petit-Montparnasse, à Paris.

Parmi les nombreux ouvrages de Jean-Noël Jeanneney :

Les Grandes heures de la presse qui ont fait l'Histoire, est sorti en poche chez Flammarion, dans une édition augmentée

Le moment Macron. Un président et l'Histoire (Seuil)

La République a besoin d'histoire, interventions, tome 3, 2010-2019 (CNRS Éditions)

Les Invités de Jean-Noël Jeanneney :

- Muriel Mayette Holtz, ancienne administratrice de la Comédie Française et ex directrice de la Villa Médicis. Elle vient d'être nommée à la tête du Théâtre national de Nice.

- Pierre Nora, historien. Il a notamment dirigé la collection Les Lieux de mémoire, Gallimard (Bibliothèque illustrée des histoires)

- Michèle Cotta, journaliste politique et écrivain. Son dernier ouvrage "Fake news", co écrit avec Robert Namias est un thriller politique de fiction (Robert Laffont)

- Ernest Pignon Ernest, artiste plasticien. Une grande rétrospective lui est consacrée à Avignon. "Ecce Homo" au Palais des Papes jusqu'au 29 février 2020. Face aux murs, le catalogue de l'exposition est édité par Delpire

- Reportage pendant les répétitions de L'Un de nous deux, au Théâtre du Petit-Montparnasse, à Paris

Programmation musicale :

Générique : Composition originale de Thomas Enhco, et Fkj & Tom Misch - Losing My Way