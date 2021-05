Né à Fougères, à 40 minutes au Nord-Est de Rennes où il fut premier en Histoire de la 6è au Bac, ce spécialiste d’histoire contemporaine, chercheur et enseignant, creuse depuis quarante ans le sillon de l’histoire culturelle et politique.

Il est historien parce que son journaliste de père, Jacques Ory, l’emmenait sur le terrain à Rennes. Le goût de l’enquête et de l’éclairage du passé est venu en chemin.

Depuis mars, il est Académicien. Ses pairs ont ouvert les portes de l’institution à ce scientifique curieux du passé et du monde dans lequel il vit.

S’il fallait dresser rapidement un inventaire à la Ory, on trouverait réunis le front populaire et la gastronomie, la collaboration et la Bd, le cinéma et le bronzage, l’histoire des intellectuels et la nation, Léon Blum et la radio, sans oublier le Collège de Pataphysique, fondé en 48, par Alfred Jarry et dont il est un membre émérite. Sur son épée d’académicien figurera d’ailleurs une gidouille, cette spirale qui recouvre le ventre du père Ubu.

Son dernier ouvrage Qu'est ce qu'une nation ? a paru chez Gallimard

Avec :

Emmanuel Laurentin, producteur à France Culture de l'émission Le Temps du débat, et anciennement de la Fabrique de l'Histoire

Olivier Barrot, journaliste et écrivain. Son dernier livre, Boréales est sorti chez Gallimard

Anne Sophie Pic, cheffe triplement étoilée de La Maison Pic à Valence. Dans le livre Eléments de conversations culinaires (Editions Menu Fretin), elle s'entretient avec six personnalités, dont Pascal Ory.

Florys Castan-Vicente, historienne du sport, doctorante à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au Centre d’histoire sociale du XXème siècle, et joueuse de Roller Derby.

Reportage au Panthéon avec Pascal Ory et David Madec, administrateur du lieu

Pascal Ory, devant le Panthéon © Radio France / Vincent Josse

