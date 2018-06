Une voix de jeune fille, des yeux bleus, un visage souriant qui reflète une âme curieuse des autres, Isabelle Carré déclenche la sympathie. Il suffit de compter le nombre de « Like » sur la page Facebook du Grand Atelier annonçant sa venue !

On la connaît depuis longtemps, elle a rencontré le succès très jeune, au théâtre puis au cinéma. Elle a beaucoup et régulièrement travaillé, bientôt elle lira Kafka au Théâtre de l’Atelier à Paris, elle a eu des enfants, son beau sourire est intact et pourtant, nous venons de découvrir en lisant son premier livre, Les Rêveurs, que ce qu'elle montre est peut être une pudeur et une politesse. Sourire semble un combat qu'elle a mené et gagné, mais à quel prix ? Adolescente, elle a cherché à mourir, à 15 ans, elle a vécu seule dans un appartement, fille d’une mère souvent triste et d’un père mis à la porte par sa femme une fois découverte son homosexualité.

Comment trouver le bonheur ? Comment vivre avec son héritage ? Comment se construire et s'épanouir quand au-dessus de soi, c'est sacrément bancal ?

A défaut de trouver des réponses, la comédienne a cherché et trouvé les mots pour le dire, dire cette vie de funambule... mais pas de somnambule.

Lettres à Félice de Franz Kafka par Isabelle Carré et Dominique Pinon, mise en scène Bernard Marcos au Théâtre de l’Atelier du 8 juin au 1er juillet.

Les Rêveurs chez Grasset

