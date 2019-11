Dans l’Union Soviétique des années 60-70, il faut bien du courage pour s’opposer au Parti Communiste. Mais le violoncelliste défend sa liberté et celle des autres. Il héberge dans sa datcha l’écrivain dissident Soljenitsyne, défend le scientifique Sakharov et le Parti ne le lui pardonne pas.

Mstislav Rostropovitch © Getty / rich Auerbach / Hulton Archive

Sa femme, la célèbre soprano Galina Vichnevskaïa, star du Bolchoï, leurs deux filles et lui, le musicien, sont alors contraints de quitter leur pays. 4 ans plus tard, en 1978, ils sont déchus de leur citoyenneté et ne seront autorisés à revenir sur leur terre qu’en 1990.

La musique et l’exil, la musique et la liberté, la musique tout court racontent la star du violoncelle, disparue il y a 12 ans. Lui jouant assis devant le Mur de Berlin, le 11 novembre 1989, c’est une image inoubliable du 20ème siècle.

A voir sur le site d'Arte en ce moment : Mstislav Rostropovitch, l'archet indomptable, film de Bruno Monsaingeon

Avec :

Xavier Phillips, violoncelliste, ancien élève et ami de Rostropovitch. Son actu : la sortie du CD Anne Gastinel & Xavier Phillips // OFFENBACH, “6 duos pour violoncelles (La dolce Vita). Ils seront tous les deux en concert le 7 décembre à la salle Gaveau

Philippe Rochot, journaliste, ancien correspondant à Berlin pour Antenne 2 en 89, au moment de la chute du mur. philipperochot.com

Claude Samuel, journaliste et critique musical. Entretiens avec Mstislav Rostropovitch et Galina Vichnevskaïa, Robert Laffont

Bruno Philippe, violoncelliste. Il vient de sortir un CD consacré à Prokoviev Con Cello Sonata, Sinfonia Concertante (Harmonia Mundi)

Patrick Bouchain, architecte, Grand Prix de l'urbanisme 2019. Il a imaginé à la demande de Rostropovitch La Grange au Lac, auditorium inauguré en mai 1993 pour accueillir les Rencontres musicales d’Evian.

Nina Apreleff, traductrice de Rostropovitch

Programmation musicale :