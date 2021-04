C’est une chance de passer deux heures avec elle, car il n’est pas facile de lui voler du temps. La maîtresse des horloges, c’est elle, cette journaliste libre et travailleuse.

Florence Aubenas © Getty / Liewig Christian / Corbis

Après 20 ans à Libé, puis au Nouvel Obs et aujourd’hui au Monde ainsi qu’aux Editions de l’Olivier, Florence Aubenas se consacre entièrement à sa passion dévorante, le récit de la vie des autres. La reporter a de l’appétit pour celle ou celui qu’elle ne connaît pas, qui a priori ne lui ressemble pas et si on l’imagine bien détester les expressions « la France des invisibles » ou « les petites gens », c’est vers ceux qui n’ont pas souvent la lumière qu’elle se tourne.

Elle prend un train, ou un avion, elle va sur le terrain, défriche, écoute, raconte, révèle des gens dans la guerre, la tourmente, la crise. Femmes de ménage sur un ferry, gilets jaunes sur un rond-point, membres d’un Ehpad coupés du monde lors du premier confinement. Parfois, ses reportages lui donnent envie de prolonger son immersion et d’écrire un livre. « L’inconnu de la poste », Editions de l'Olivier est le dernier. Retour sur un meurtre non élucidé, une postière assassinée à Montréal-la Cluse amène l’écrivaine à brosser le portrait de jeunes et de moins jeunes, un père en deuil, un acteur paumé, coupable idéal, une région autrefois rurale devenue industrielle. On devine à son art du récit que la littérature du 19ème siècle, Flaubert, Balzac, Zola mais aussi les grands écrivains du fait divers, comme Truman Capote ne sont pas étrangers, sinon à sa plume, du moins à son besoin et son bonheur d’écrire.

L'inconnu de la poste de Florence Aubenas est sorti aux Editions de l'Olivier

Avec :

Laurent Garcia, cadre de santé à l'Ehpad des "Quatre saisons" à Bagnolet (Seine-Saint-Denis)

Reportage à l'Ecole Florence Aubenas de Boulleret dans le Cher.

Philippe Bonaventure, projectionniste et ami de Gérald Thomassin

Frédéric Sainton, plombier

Groupe scolaire Florence Aubenas, à Boulleret, dans le Cher © Radio France / Vincent Josse

