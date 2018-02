Elle n'aime pas la chanson. Ce n’est pas moi qui le dit, c’est elle ! Enfin, c’est elle qui le chante et c’est même le titre de son nouveau disque, « J’aime pas la chanson »

Juliette en répétition au Théâtre d'Ivry © Radio France / Vincent Josse

On devine un second degré, on espère en tout cas, car nous, on aime les chansons de cette femme à lunettes, ronde du cul, frisée du tif, (ça aussi c’est elle qui le chante), cette timide qui lutte contre cette infirmité en exagérant volontiers et en balançant son humour et sa mélancolie dans des refrains et des couplets.

Le dernier album de Juliette "J'aime pas la chanson" est sorti le 9 février.

Les invités de Juliette

Sophie Forte, chanteuse et comédienne.

Marie-Pierre Planchon, productrice à France Inter et présentatrice de la météo

Paloma Pradal, chanteuse / danseuse de Flamenco.

Reportage de Vinciane Laumonier : Trois femmes de trois générations ont posé leur voix sur la chanson" Procrastination", 1ère chanson de l’album, où il est donc question de remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Sylvaine, Carole et Louise ont 60, 30 et 5 ans. Elles ont donc écouté attentivement et ont raconté au micro ce qu'elles ressentaient et ce que la mélodie et les paroles laissaient filtrer en elles .. Reportage au Théâtre Antoine Vitez d’Ivry sur Seine pendant le dernier filage de la tournée

Vincent Segal, violoncelliste

Philippe Jaroussky, contre ténor



Juliette entourée des différentes personnes qu'elle a invitée dans le Grand Atelier © Radio France / Vincent Josse

Programmation musicale :