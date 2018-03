Elle fascine par sa gourmandise et sa curiosité. On croirait qu'elle veut embrasser le monde. La comédienne est à l’affiche, cette semaine d"Eva", de Benoît Jacquot et de "La caméra de Claire" du sud-coréen Sang-Soo Hong. Un troisième film sortira à la fin du mois, Madame Hyde, de Serge Bozon.

Isabelle Huppert © Radio France / Vincent Josse

Combien de fois lui a-t-on posé la question : pourquoi cette boulimie ? La comédienne en général marque une pause, regarde en l’air et répond, « parce que j’aime ça, parce que c’est un besoin ». On la croit. Sur scène ou au cinéma, jouer est en elle, désir profond, passion de dire les mots des autres, de prêter sa personne à un personnage et de mêler les deux, pour faire exister l’univers d'un auteur.

Le programme de ce grand atelier :

- Anselm Kiefer, artiste plasticien. Son exposition Für Andrea Emo, jusqu'au 31 mai 2018 la Galerie Ropac de Pantin

- Benoît Jacquot, réalisateur du film Eva à l'affiche en ce moment, avec Isabelle Huppert

- Le romancier Yannick Haenel. Son dernier roman : Tiens ferme ta couronne (Gallimard 2017 )

- Reportage sur le tournage de la saison 3 de Dix pour cent. Rencontre avec Grégory Montel, comédien et Marc Fitoussi, réalisateur

- Sheila Hicks, plasticienne américaine. A voir l’exposition Lignes de vie au Centre Pompidou à Paris, jusqu'au 30 avril

Isabelle Huppert et Gregory Montel, sur le tournage de la saison 3 de la série Dix Pour Cent © Radio France / VJ

Marc Fitoussi, réalisateur © Radio France / Vincent Josse

Programmation musicale :