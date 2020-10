Depuis son Goncourt, Leïla Slimani fait partie des stars de la littérature française qui s’exportent. Elle est une de nos ambassadrices. « Chanson douce », chez Gallimard, s’est vendu à un million d’exemplaires. Il est traduit dans quarante langues.

Elle a grandi à Rabat au Maroc et a rejoint Paris pour faire Khâgne et Sciences-Po. Le journalisme l’a fait vivre avant la littérature mais sans doute le désir d’écrire des histoires était il là, déjà.

Je voulais avoir la vie des poètes maudits du 19ème, tomber très amoureuse, boire de l'alcool, aller à Venise et mourir... J'ai compris plus tard qu'écrivain c'était aussi écrire, et que c'était beaucoup de travail !