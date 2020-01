Voir ses films, c’est rire et s’émouvoir, mais c’est aussi regarder des films politiques sur les effets du capitalisme, la précarité, l’injustice sociale, les dangers de l’idéologie et que l’on soit français ou américain, inuit ou indien, on est encore sensible, plus d’un siècle après, aux aventures du vagabond Charlot

Charlie Chaplin, 1925 © Getty / Hulton Archive

C’est assez vertigineux de se dire qu’il a été l’homme le plus célèbre du 20ème siècle. Pas seulement le comédien le plus célèbre, mais l’homme.

En inventant au cinéma un personnage de vagabond, au pantalon trop large, à la veste cintrée, jouant avec une canne, ce comédien, réalisateur, musicien et homme d’affaires, est devenu l’incarnation de l’être humain aux prises avec le réel.

Avec :

Kate Guyonvarch, directrice du Bureau Chaplin, qui gère les archives et les droits des films de Chaplin

Serge Bromberg, créateur de Lobster Films, spécialisée dans la restauration de films dans le monde.

Mathilde Thibault Starzyk, co commissaire de l'exposition Chaplin, l'Homme orchestre, jusqu'au 26 janvier à la Philharmonie de Paris

Eugène Chaplin, cinquième enfant de Charlie Chaplin et Oona O’Neill (au téléphone)

Reportage avec le documentariste Yves Jeuland et la monteuse Sylvie Garibal (Kuiv productions), qui préparent un documentaire sur Charlie Chaplin pour France Télévisions

Serge Bromberg, Mathilde Thibault-Starzyket Kate Guyonvarch © Radio France / Vincent Josse

Yves Jeuland et Sylvie Garibal (Kuiv productions) © Radio France / Vincent Josse

Programmation musicale :