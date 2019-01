Il aurait pu être marin. Les yeux verts de ce natif de Grandville ont beaucoup regardé la mer, la Manche et on l'imagine facilement, rêver, enfant, devant l’horizon et admirer les bateaux dans le port.

Jacques Gamblin, Les Correspondances de Manosque / Septembre 2018 © AFP / Joël Saget

Les merveilleuses chaussettes de Jacques Gamblin © Radio France / Vincent Josse

Il aurait pu aussi être cycliste ou bien athlète . Son énergie déborde et se déploie dans le sport et le mouvement.

Il aurait pu être technicien. Au théâtre, il a commencé dans l’ombre, sur les scènes normandes et bretonnes, Caen, Saint-Brieuc, Rennes, avant de choisir d'être dans la lumière et non pas, celui qui éclaire.

Il aurait pu être menuisier. Quatre mois de formation durant sa jeunesse. Pour lui, acteur et menuisier sont cousins. Il déclare : « l'acteur joue, travaille, et le bois joue, travaille… »

Aujourd'hui, le comédien incarne un personnage du début du XXe siècle dans un film de Niels Tavernier, « L'incroyable histoire du Facteur Cheval », en salles mercredi prochain, ce facteur qui chaque soir après sa tournée construisait un palais idéal, à Hauterives, dans la Drôme, tel Sisyphe poussant son rocher...

A voir / A lire

L’incroyable histoire du Facteur Cheval, de Nils Tavernier avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta

_Le Facteur Cheval, Jusqu'au bout du rêve..._, un livre de Nils Tavernier (Flammarion)

Je parle à un homme qui ne tient pas en place, spectacle de Jacques Gamblin et Thomas Coville, en tournée en France et en Suisse

Le site de Jacques Gamblin

Les invités de Jacques Gamblin :

Denis Verchère, Jacques Gamblin, Eric Karsenti, Charlène Gicquel et Pierre Consant, invités du grand Atelier / Janvier 2019 © Radio France / Vincent Josse

Raphaëlle Delaunay, danseuse et chorégraphe. Dans l’exposition consacrée à Mickael Jackson (On the Wall, au Grand Palais à Paris jusqu’au 14 février) , on peut voir son film VIA, réalisé par Jacques Gamblin. Elle reprend son spectacle Soma, le 21 janvier, Théâtre le Quai, dans le cadre du Festival solo du CNDC à Angers

Pierre Constant, restaurateur historique du Palais Idéal du Facteur Cheval à Hauterives dans la Drôme classé en 1969 Monument Historique par André Malraux, alors Ministre de la Culture

Eric Karsenti, biologiste. Directeur de recherche au CNRS et directeur scientifique de l’expédition Tara Océans. Son dernier livre Aux sources de la vie est paru chez Flammarion

Charlène Gicquel, officier de la marine marchande, chef mécanicienne à bord de la goélette Tara

Denis Verchère, parapentiste, « fou volant ! »

Reportage de Jean-Baptiste Urbain à la Quincaillerie Person-Taugourdeau au Mans

Programmation musicale :