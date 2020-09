Dessinatrice, caricaturiste, illustratrice et reporter, Catherine Meurisse, récemment nommée à l’Académie des Beaux-Arts, a tourné la page «Charlie» avec La Légèreté et Les grands Espaces. "La vie en dessin", une rétrospective de sa carrière lui sera consacrée à la fin du mois à Paris.

Catherine Meurisse © Radio France / Vincent Josse

Ancienne camarade de Charb, Cabu, Wolinski, Tignous, Honoré et les autres à Charlie Hebdo, Catherine Meurisse a pris après l'attentat d’autres chemins que le dessin de presse. Elle s’est tournée en images et avec des mots, vers le récit autobiographique. La Légèreté (un succès), les Grands Espaces, et elle a poursuivi ses albums qui mêlent des histoires de peintres et d’écrivains, « Le pont des arts » ou « Delacroix ».

On devine en la lisant que notre invitée qui a conservé son humour, a autant besoin de nature que de culture. Faire pousser et transmettre est une source évidente de satisfaction pour cette quadragénaire élevée à la campagne, élevée à la contemplation.

Exposition Catherine Meurisse, la vie en dessin, à partir du 30 septembre à la Bpi, à Paris

Avec :

Jean-Yves Tadié, écrivain, essayiste et spécialiste de Proust. Marcel Proust croquis d’une épopée, Gallimard.

Françoise Pétrovitch, plasticienne, enseignante à l'école Estienne francoisepetrovitch.com. A voir en ce moment à la galerie Semiose à Paris, et à la Villa Savoye à Poissy

Alexandre Lacroix, directeur de la rédaction de Philosophie Magazine. Parmi ses nombreux ouvrages, romans et essais : Devant la beauté de la nature (Allary)

Julie Lopes-Curval, réalisatrice. Elle prépare avec Catherine Meurisse une adaptation cinématographique de La légèreté

Catherine Meurisse © Radio France / Vincent Josse

