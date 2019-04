Ça fait toujours rêver, un aventurier… Qu’il marche seul vers le Pôle Nord ou s’embarque sur un bateau. Jean-Louis Etienne est de ceux-là, marcheur, alpiniste, navigateur, médecin explorateur, spécialiste de nutrition et de biologie du sport, défenseur de l’environnement.

Jean-Louis Etienne © Getty / Eric Fougere/Corbis

C’est un homme modeste et timide.

Jean-Louis Etienne rêvait d’espace et de liberté dans son Tarn natal, quand il construisait des cabanes et lisait Frison Roche et Alain Bombard. Dyslexique, il est orienté dès la 6ème en collège technique (aujourd’hui, il pourrait être un tourneur fraiseur à la retraite), mais il parvient à faire médecine et à vivre la plupart de ses rêves. Il met ses compétences au service d’aventures, avant de devenir l’explorateur qu’il est toujours. Rappelons l’un de ses premiers exploits, il est le premier homme à avoir atteint seul le Pôle Nord, en 1986, précisons aussi qu’à chaque retour d’expédition, il tient à transmettre son savoir et son expérience.

Les invités de Jean-Louis Etienne :

Emmanuel Dormy, directeur de recherche CNRS à l’Ecole Normale Supérieure, spécialiste du champ magnétique terrestre

Ludivine Oruba, maître de Conférences à Sorbonne Université, spécialiste des cyclones tropicaux

Charles Berling, comédien, directeur du Théâtre Liberté à Toulon et auteur de plusieurs livres. Le dernier : Un homme sans identité (Le passeur Editeur), est sorti en septembre dernier (Au téléphone)

Matthieu Tordeur, aventurier. Il est devenu en janvier dernier, le plus jeune explorateur au monde à rallier le pôle Sud. Vous pouvez suivre ses aventures sur son site, ou revenir sur la dernière expédition au pôle Sud : Objectif Pôle Sud

Titouan Lamazou, navigateur, peintre

Reportage d'Elsa Daynac avec Valérie Germain, psychologue. Elle a décidé un jour de quitter son cabinet pour rencontrer ses patients en forêt et organise des psycho-randonnées.

Titouan Lamazou, Matthieu Tordeur, Jean-Louis Etienne, Ludivine Oruba et Emmanuel Dormy © Radio France / Vincent Josse

