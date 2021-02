Et si, un jour, sa vie inspirait un cinéaste ? Le film raconterait l’histoire d’un petit paysan de l’Hérault, qui devrait à la Troisième République et à l’école, son ascension sociale. Études de Lettres, d’Histoire, Normale Sup… et très vite, le désir d’écrire de raconter des histoires.

Jean-Claude Carrière © Getty / Francis Apesteguy

En début de semaine nous avons appris la mort du conteur Jean-Claude Carrière, et aussitôt le souvenir de sa venue dans le grand Atelier est revenu, intact.

En entrant dans notre studio appuyé sur sa canne, il m'avait répondu à la question comment allez-vous ? Eh bien en ce moment mon poème préféré est Mignonne allons voir si l’arthrose...

La suite fut aussi souriante et vive et nous sommes heureux de le retrouver lui, et ses invités, Carole Bouquet, Atiq Rahimi, Nahal Tajadod et Michel Cassé.

