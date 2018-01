Elle a changé de registre sans se préoccuper de ce que l'on allait dire. De l'opéra à la comédie musicale, en passant par le théâtre, Natalie Dessay poursuit sa route en toute liberté.

Natalie Dessay © Radio France / Vincent Josse

Elle a réussi son tournant, Nathalie Dessay. Estimant qu'elle n'allait pas chanter toute sa vie les jeunes filles à l'opéra, avec sa voix de soprano coloratur qui lui offrait ces rôles, la chanteuse a choisi de chanter toujours, sauf des grands rôles à l'opéra et surtout de passer sa vie sur les planches. Le plaisir, désormais, elle le prend au théâtre qui commence à l’adopter. C'est donc une artiste toujours épanouie que l'on reçoit aujourd'hui, entourée de ses invités.

Les invités de Natalie Dessay :

Isabelle Georges , chanteuse. isabellegeorges.com. Elle sera avec Jeff Cohen au Festival Travelling de Rennes le 22 février 2018 pour un concert Vienne/Paris/Hollywood, Chansons d'amour en exil , puis à la philharmonie de Paris le 04 mai 2018 pour un spectacle Bernstein, du Shtetl à New York

Pierre Babolat , chanteur et coach musical. pierrebabolat.com

Michel Legrand , compositeur

Clément Poirée , directeur du Théâtre de la Tempête

Pierre Boussaguet , contrebassiste et compositeur de jazz. boussaguet.biz

Pr Alain Deloche , chirurgien cardiaque, fondateur de La Chaine de l'espoir, dont Natalie Dessay est ambassadrice.

Rencontre avec Lionel Pioline , ancien champion de trampoline et directeur de l'ENACR ( Ecole nationale des arts du cirque de Rosny sous bois). Reportage de Vinciane Laumonier

Reportage de Vincent Josse avec Neima Naouri, fille de Natalie Dessay et Laurent Naouri, qui étudie la musique et se prépare à une carrière musicale comme ses parents.



Michel Legrand © Radio France / Vincent Josse

Neima Naouri © Radio France / Vincent Josse

Programmation musicale :

France Gall - Le cœur qui jazze

Natalie Dessay - Glitter and be gay (Air de Cunégonde) / Candide de Bernstein, Orchestre philharmonique de Londres

Isabelle Georges - Love for You

Oscar Peterson - The mindmills of your mind

Natalie Dessay - Mother and child / Album Between Yesterday and Tomorrow

Pierre Lapointe - La science du coeur

Zoot Octet - That's it

Pierre Boussaguet - Le semeur

Natalie Dessay - The more you have / Album Between Yesterday and Tomorrow

Le site de Natalie Dessay

Between Yesterday and Tomorrow, album composé par Michel Legrand sur des textes d’Alan et Marilyn Bergman qui conte la vie d’une femme de la naissance à la mort.

Between Yesterday and Tomorrow sur la scène du Théâtre des Champs-Elysées les 29 et 30 mars 2018, avant une tournée mondiale.

La légende d’une vie de Stefan Zweig, mise en scène de Christophe Lidon avec Bernard Alane , Natalie Dessay , Gaël Giraudeau , Macha Méril. En résidence au Cado d’Orléans du 13 au 30 janvier 2018 avant de se jouer à Paris en septembre prochain au Théâtre Montparnasse.