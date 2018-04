Avec élégance et discrétion, l'infatigable Costa Gavras traque depuis plus de 50 ans par le biais de la fiction les abus de pouvoir, les mensonges, les excès du capitalisme. Il est toujours du côté du peuple qu'on cherche à abuser.

Le réalisateur Costa- Gavras, qui vient de publier son autobiographie : « Va où il est impossible d'aller » (Le Seuil) © Radio France / Vincent Josse

Votre Costa Gavras, à vous, quel est-il ?

"Z", avec Trintignant en juge exemplaire face à un Etat policier ? "L'Aveu", où Montand, dans le rôle d'Arthur London, sec comme un coucou, semble expier son aveuglement communiste ?

Gardez-vous le souvenir du visage douloureux de Romy Schneider dans "Clair de Femme", celui tourmenté de Jessica Lange dans "Music Box" où le regard de Sissy Spacek, cherchant, dans le Chili de Pinochet, son amoureux journaliste dans "Missing"?

Avec élégance et discrétion, l'infatigable Costa Gavras traque depuis plus de 50 ans par le biais de la fiction les abus de pouvoir, les mensonges, les excès du capitalisme. Il est toujours du côté du peuple qu'on cherche à abuser et le cinéaste, qui préside aussi la Cinémathèque française, raconte sa vie, son œuvre dans "Va où il est impossible d'aller", paru au Seuil.

Le programme de l’émission :

Christiane Taubira, ancienne garde des Sceaux. Son dernier livre Baroque Sarabande sort le 19 avril - éditions Philippe Rey

René de Ceccatty, écrivain, biographe et éditeur. Son dernier livre : Elsa Morante, une vie pour la littérature(Tallandier)

Mouloud Achour, comédien, journaliste rédacteur en chef de Clique.TV

Jean-Claude Grumberg , auteur de théâtre, écrivain et scénariste (notamment pour les films La petite Apocalypse, Amen, Le couperet, Eden à l’Ouest et Le capital de Costa Gavras)

José Garcia, comédien (Le Couperet de Costa Gavras, 2005). Actuellement à l'affiche de Madame Hyde, de Serge Bozon

Reportage de Vinciane Laumonier avec le photographe de rue Jean-Baptiste Pellerin. A Paris, au hasard de ses déambulations, il aborde les passants qui prennent la pose sous son objectif. Son blog

Costa Gavras © Radio France / Vincent Josse

Christiane Taubira festival d'Avignon, juillet 2017 © Radio France / Vincent Josse

Programmation musicale :