Il écrit vraiment de belles chansons, c’est un de nos grands mélodistes français. Son sixième disque s’intitule « Pas plus le jour que la nuit », il l’a conçu avec deux jeunes musiciens de la scène electro, Sage et Superpoze.

Alex Beaupain © AFP / XAVIER LEOTY

Pas de cordes, peu d’instruments, des claviers, une batterie, de la basse, de l’électro maniée avec délicatesse pour accompagner des thèmes chers au chanteurs : l’intime, la rupture, la disparition, l’absence et plus qu’avant, des thèmes liés au monde contemporain. L’environnement, le terrorisme, les migrants, ça se chante, aussi !

Il écrit et compose pour lui et pour les autres, souvent des comédiens. Grâce à lui, on a découvert que Louis Garrel, Ludivine Sanier, Grégoire Le Prince Ringuet, entre autres, avaient un joli brin de voix. Car le musicien a longtemps mis son talent au service de celui du cinéaste Christophe Honoré. Et l’on fredonne encore souvent des titres extraits du film, « Les chansons d’amour ».

Le 6ème album d'Alex Beaupain « Pas plus le jour que la nuit » est sorti chez Polydor

Alex Beaupain est en tournée, toutes les dates sur le site alexbeaupain.artiste.universalmusic.fr

Les invités d’Alex Beaupain :

Isabelle Monnin, journaliste et écrivain. Mistral perdu ou les événements (JC Lattès) et Les gens dans l’enveloppe (livre CD avec Alex Beaupain), JC Lattès.

Pierre Salvadori, réalisateur. Son dernier film En liberté, sorti en 2018

Yslaire, dessinateur de Bd, notamment de la série Sambre (Glenat)

Thomas Levy Lasne, peintre. Il a réalisé la pochette de l'album d'Alex Beaupain thomaslevylasne.com

Reportage en studio avec Ambroise Willaume (Sage) et Gabriel Legeleux (Superpoze), les producteurs du dernier album d’Alex Beaupain.

Alex Beaupain, Thomas Levy-Lasne, Isabelle Monnin, Pierre Salvadori, Yslaire © Radio France / Vincent Josse

Ambroise Willaume (Sage), Alex Beaupain et Gabriel Legeleux (Superpoze) © Radio France / Vincent Josse

