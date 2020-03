C’est un pianiste classique pas si classique que ça. Amoureux de la scène, du music-hall, des chanteurs, un pianiste amoureux des rencontres, surtout si elles sont inattendues.

Alexandre Tharaud © Radio France / Vincent Josse

La silhouette longiligne, une allure toujours juvénile dans ses pulls en laine à motifs, on pourrait croire qu’Alexandre Tharaud part en cours à la fac alors que ses études sont loin et qu’il voyage dans le monde entier pour offrir le son du piano, la musique des compositeurs d’hier et d'aujourd’hui.

On l’a vu jouer récemment un compositeur danois à Radio France, Hans Abrahamsen, ou adapter, il y a presque 3 ans, du Barbara pour un spectacle avec Juliette Binoche. Il peut partager la scène avec un chanteur de flamenco ou accompagner la soprano Sabine de Vieilhe.

Mais ce pianiste sans frontières mène aussi une vraie carrière au disque. Discographie incroyablement dense et réfléchie. De Rameau à Rachmaninov, de Scarlatti à Chopin, en passant par Bach, Brahms, Beethoven, Chabrier…

Cet homme, par ailleurs, a autant d’appétit musical que de curiosité gastronomique. Il dévore la musique comme les plats des pays qu’il traverse.

Avec :

Philippe Lançon, journaliste à Charlie Hebdo et Libération et écrivain. Le Lambeau (Gallimard), il vient de sort en poche (Folio)

Jean-Guihen Queyras, violoncelliste et complice d'Alexandre Tharaud. Prochains concerts : le 2 avril au Théâtre des Champs-Elysées, à Paris, le 28 à la Philharmonie de Paris, et les 13-14 mai à Lille, Auditorium du Nouveau Siècle.

Didier Sandre, sociétaire de la Comédie-Française/ A l'affiche des Fourberies de Scapin

Roland Romanelli, musicien, accompagnateur de Barbara.

Reportage à Saint Maur des Fossés, chez Régie Piano, avec Cyril Mordant, accordeur de piano, collaborateur de longue date d'Alexandre Tharaud

Philippe Lançon, Didier Sandre, Jean-Guihen Queyras, Alexandre Tharaud et Roland Romanelli © Radio France / Vincent Josse

Cyril Mordant, accordeur et Alexandre Tharaud © Radio France / Vincent Josse

