Elle aime passionnément son métier, le journalisme, même s’il ne ménage pas son tempérament inquiet. En tout cas, il nourrit largement son appétit des autres.

Quand la journaliste découvre un sujet, un pays en crise, une situation à décrire en se rendant sur place, elle rencontre d’abord des hommes et des femmes et alors, elle est rassurée puisque les échanges et les hasards qui tombent sur sa route deviennent une manne, une matière passionnante pour celle qui manie les mots. Reste à mettre en forme cette richesse avec le souci de la langue et même de la littérature pour donner le meilleur au lecteur.

Son journal, depuis 1981, c’est « Le Monde », elle y est grand reporter.

Souvent, Annick Cojean commence un entretien par cette question ouverte : « vous ne seriez pas arrivée là, si… » Parce qu’elle est fondamentalement curieuse.

Son arme, c’est son sourire. Elle sourit à une époque où, disons-le crûment, on fait plutôt la gueule !

Invités :

Anne Chaon, journaliste et grand reporter à l'AFP, ancienne correspondante à Kaboul

Elise Boghossian, docteur en médecine chinoise et acupunctrice, fondatrice de l'ONG EliseCare dont le but est d'apporter une aide médicale d’urgence aux populations civiles vivant en zones de conflit. Au royaume de l'espoir, il n'y a plus d'hiver est paru chez Robert Laffont

Claude Guibal, grand reporter à France Inter.

Mona Ozouf, historienne et philosophe, spécialiste de l'éducation et de la Révolution française. Son dernier livre : L’autre George: À la rencontre de George Eliot, paru chez Gallimard en 2018

Dominique Blanc, comédienne, pensionnaire de la Comédie-Française

