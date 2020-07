En concert, sa guitare autour du cou, ou devant un piano, on croirait un troubadour quand il quitte la scène pour venir chanter devant les spectateurs, dans les allées de l’orchestre au balcon, il chante les yeux dans vos yeux. Une telle proximité ne court pas les salles de spectacle.

Jean-Louis Aubert aux Victoires de la musique en 2015 © Getty / Tony Barson/FilmMagic

Une chanson, c'est une rencontre entre 4 notes et 3 mots

Cet ancien du groupe Téléphone a promené l'hiver dernier son rock et ses ballades au Bataclan, à Paris et en province. Il a sorti également un double album, Refuge, et une fois de plus, son public était au rendez-vous.

Rediffusion du 24/11/19

