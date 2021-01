Elle fait partie de ces figures discrètes qui ont une place de choix dans le cœur des Français. Son visage d’héroïne racinienne, sa voix de tragédienne traversée de rires, car elle est drôle, aussi, sa silhouette fine et gracieuse traversent le théâtre et le cinéma depuis les années 70.

Nicole Garcia © Getty / Anthony Harvey / FilmMagic

A l’âge de quarante ans, Nicole Garcia a ajouté à ses possibles, la réalisation. Un week-end sur deux, le Fils préféré, un Balcon sur la mer... Amants, le prochain de ses films est en attente d’une date de sortie…

Elle est devenue cinéaste sans renier son désir de lumière. Elle est toujours actrice. On aurait dû l’applaudir récemment au théâtre dans « Royan, la professeur de français », de Marie Ndyae, ce sera pour plus tard, quand le virus sera loin.

C’est bien de lui voler deux heures dans cette période fragile, c’est bien d’écouter ses doutes et ses désirs, en prenant le temps.

Avec :

Benjamin Stora, historien spécialiste de l'Algérie. Son dernier ouvrage : Une mémoire algérienne (Robert Laffont)

Maître Henri Leclerc, avocat pénaliste, président d'honneur de la Ligue des droits de l'Homme (LDH). La parole et l'action, dans lequel il revient sur soixante ans de plaidoiries engagées est sorti chez Fayard et plus récemment aux éditions Pluriel.

Frédéric Belier Garcia, metteur en scène. Sa dernière création Royan, la professeur de français, dans laquelle il met en scène sa mère Nicole Garcia n'a pas encore être présentée à cause du contexte sanitaire.

Olivier Py, metteur en scène, directeur du Festival d'Avignon. Il répète en ce moment V'lan dans l'œil, opéra Bouffe en 3 actes qui sera donné à l'opéra de Bordeaux dès la réouverture des salles.

Au téléphone : Jean-Louis Trintignant

Reportage avec Yasmina Reza et Nicole Garcia. Le dernier livre de Yasmina Reza, Serge est sorti chez Flammarion

Programmation musicale :