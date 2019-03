L'écrivaine Marie Nimier se décrit souvent comme une trouillarde, une angoissée. Qu’est-ce qui lui fait si peur ? On lui posera la question.

Quand on lit ses romans, on a tendance à penser que les mots la protègent, lui donnent du courage et de l’audace. Devant la page blanche, elle a osé devenir un homme obsédé par son sexe dans Je suis un homme, elle a été un chien dans La Caresse, elle a raconté dans La Reine du Silence le poids dans sa vie de la mort accidentelle de l’écrivain Roger Nimier, quand elle n’avait que 5 ans.

Aujourd’hui, dans Les Confidences, elle restitue ce que des hommes et des femmes sont venus lui confier de manière anonyme. Elle les recevait avec un bandeau sur les yeux, ils s’asseyaient en face d’elle et confiaient quelque chose d’intime. Recevoir des inconnus les yeux bandés… Et elle ose se dire trouillarde…

Reportage d'Elsa Daynac avec Sylvie Kachoua, fondatrice de la Conduite Evolutive, à Champigny-sur-Marne, en banlieue parisienne. Une structure à part qui propose une méthode d’apprentissage particulière de la conduite, destinée aux personnes qui ont peur de conduire, aux déçus des autos écoles traditionnelles ou aux traumatisés de la route.

A voir : Lecture du dernier roman Les Confidences à la Maison de la poésie le 30 mars. Marie Nimier sera accompagnée du peintre Patrick Pleutin qui donnera écho aux confidences par des dessins peints sur verre, puis à Bordeaux Escale du livre le 7 avril.

