Barbara Cassin, présidente du Collège International de Philosophie, traductrice du grec Parménide et de l’allemande Hannah Arendt, directrice de recherche du « Vocabulaire européen des philosophies », 9ème femme à entrer à l'Académie française. Elle affirme pourtant ne pas être philosophe, mais « philosophe, et…»

Barbara Cassin © Radio France / Vincent Josse

C’est beau ce « et… »

Il prouve son désir de ne pas être réduite à une activité ou mise dans une case, de ne pas être « une », mais « plusieurs »… Une philosophe et… une traductrice. Une philosophe et… une philologue, philosophe et poète, et peintre aussi, comme l’était sa mère et son avocat de père.

On pourrait ajouter à son inventaire personnel : philosophe et amoureuse, mère et grand-mère, philosophe et femme engagée. Elle met sa culture philosophique et philologique au service des migrants, par exemple. La philologie, je le précise, c’est l’étude d’une langue à travers des documents écrits, qui mêle critique littéraire, histoire et linguistique … Mais promis, on ne va pas jargonner, dans ce Grand Atelier, on sera avec notre invité le plus clair et le plus pédagogue possible.

Les invités de Barbara Cassin :

Alain Badiou, philosophe. Avec Barbara Cassin, ils ont co-écrit Homme, femme, philosophie (Fayard)

Pierre Giner, artiste. Il a dernièrement créé l'épée d'académicienne de Barbara Cassin (En duplex de Toulouse)

Danièle Wozny, à l'origine, avec Barbara Cassin des Maisons de la Sagesse, espaces d'échanges autour de la traduction et de la transmission des cultures

Fernando Santoro, philosophe et poète brésilien. Il a participé à l'ouvrage collectif Philosopher en langues, Les intraduisibles en traduction, sous la direction de Barbara Cassin (Rue d'Ulm) - par Skype de Londres.

Rencontre avec la plasticienne Sophie Calle, chez elle, à Malakoff.

Barbara Cassin et Sophie Calle © Radio France / Vincent Josse

Dessin de l'habit d'Académicienne de Barbara Cassin par Guillaume Henry pour Patou / Guillaume Henry

Alain Badiou, Barbara Cassin et Danièle Wozny © Radio France / Vinent Josse

Programmation musicale :

Générique : Composition originale de Thomas Enhco, et Fkj & Tom Misch - Losing My Way