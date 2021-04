Elle joue du piano depuis l’âge de douze ans et, si elle s’est rêvée danseuse et que ses études l’ont menée vers la philosophie, la chanson est entrée naturellement dans sa vie. Elle aime Barbara, Sheller, Sanson, la musicienne américaine Fionna Apple... Comme elle, elle écrit, compose et quitte rarement son piano.

Jeanne Cherhal © Radio France / Vincent Josse

Il y a parfois des enthousiasmes qui vous portent. Celui de Jeanne Cherhal , par exemple. Proposez lui deux heures d’émission et observez sa réaction. De son « oh, oui ! » à son arrivée en studio, la musicienne s’est investie comme personne. Avec une énergie solaire et communicative, elle a réfléchi, choisi, heureuse d’inventer un programme et une programmation musicale sur laquelle elle a soigneusement veillé.

Jeanne Cherhal vit et vibre pour la chanson. Elle lui permet d’exprimer la vie quotidienne ou des sentiments plus intimes, les blessures, le désir, la féminité. Elle se produit sur scène au piano ou avec d’autres musiciens, la scène où elle se montre aussi émouvante que drôle, comme si jouer en public l’autorisait, la libérait d’une certaine timidité.

Son dernier album L'an 40 est sorti chez Barclay

A cinq ans, je suis devenue terre à terre (Editions Points Goût des mots) est son premier livre.

Avec :

Michka Assayas, producteur de l'émission Very Good Trip sur France Inter

Katia et Marielle Labèque, pianistes. Leur site officiel

Iris Brey, journaliste et autrice de Sex and the series. (Editions de l'Olivier), et Sous nos yeux, avec Marion Malle (Editions La vie brûle). Avec Jeanne Cherhal, elle a participé au projet initié par Chloé Delaume Sororité (Editions Points)

Philippe Jaenada, écrivain. Son dernier roman La Serpe, Julliard a reçu le Prix Femina en 2017

Rencontre avec Lison Daniel, comédienne et créatrice du compte Instagram Les Caractères

Programmation musicale :