Ibrahim Maalouf compose pour lui et pour les autres, pas seulement à la trompette, l’instrument que son père lui a mis entre les mains quand il avait sept ans, non, devant un piano aussi, les notes viennent et même de plus en plus souvent.

Riche et multicolore, l’univers d’Ibrahim Maalouf a trouvé sa place sur des scènes de plus en plus grandes, il remplit des zéniths, avec des spectateurs venus écouter celui qui leur procure de l’émotion et qui les sollicite parfois. C’est un roi de l’improvisation qui n’hésite pas à demander au public des rythmes, des notes. Il engage un dialogue musical s’engage pour partager des émotions.

On dit souvent de ce musicien qu’il est boulimique et c’est vrai, il crée comme il respire.

Toujours nourri de la musique orientale, celle de ses racines, il est né au Liban pendant la guerre civile, il a su inventer des mélodies sans frontières qui empruntent aussi au jazz, au pop, au funk.

À l’automne 2020 et à l’occasion de son 40ème anniversaire, Ibrahim Maalouf dévoilera son 12ème album studio intitulé « 40 Mélodies ».

Le Liban n'a pas d'âge - Ghoussoub Sabyl / Editions Bernard Chauveau (A paraître en novembre 2020)

Les invités d'Ibrahim Maalouf :

Vincent Delerm , avec qui Ibrahim Maalouf a joué sur scène à de nombreuses reprises

, avec qui Ibrahim Maalouf a joué sur scène à de nombreuses reprises Rym Momtaz , correspondante en France de Politico, ancienne assistante spéciale de l’Ambassadeur du Liban à l’ONU

, correspondante en France de Politico, ancienne assistante spéciale de l’Ambassadeur du Liban à l’ONU Marianne Blayau , déléguée générale de l'association Orchestre à l'école

, déléguée générale de l'association Orchestre à l'école Safy Nebbou, réalisateur. Ibrahim Maalouf a composé la musique de 2 de ses films : Dans les forets de Sibérie, adaptation du livre de Sylvain Tesson, et Celle que vous croyez, d'après un roman de Camille Laurens.

Reportage à la Maîtrise de Radio France, dirigée par Sofi Jeannin

