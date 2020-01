C'est un artiste capable de se glisser dans plusieurs disciplines, tout en restant lui-même. Qu'il joue, chante ou écrive une chronique pour la radio, c’est lui, un être drôle et poétique qui manifeste de l’intérêt pour ses contemporains, de l’empathie et peut-être aussi un peu de nostalgie.

Fils d’un employé CGT de la SNCF et d’une dactylo, élevé à Saint Georges les Groseillers, dans l’Orne, en Normandie, il a longtemps fait rire en jouant des gens simples qu'il a pu observer et pour nous tous, il reste à jamais un Deschiens.

Mais son spectre va bien au-delà des personnages nés sous l’œil de Jérôme Deschamps et Macha Makeieff !

Régulièrement, en plus des spectacles qu’il écrit, il rappelle qu’il est un comédien qui joue aussi le répertoire. On l'a vu s'amuser avec Dubillard, dans « Les Diablogues » ou rentrer dans les habits de Mr Jourdain, dans « Le Bourgeois Gentilhomme », mis en scène par Catherine Hiegel .

Depuis plusieurs mois, notre saltimbanque s’amuse en s'appropriant les sketchs de Raymond Devos dans un spectacle qui lui ressemble, "J'ai des doutes", pour lequel il a décroché le Molière du comédien dans un spectacle de théâtre public.

J'ai des doutes, le spectacle de Francois Morel (accompagné au piano par Antoine Sahler ou Romain Lemire), à partir des textes de Raymond Devos est en tournée dans toute la France. Les dates ici.

Je n’ai encore rien dit, Chroniques 2017-2019, Denoël

Avec :

Michèle Lemoine, de la librairie l'Astrée à Paris.

Antoine Sahler et Romain Lemire, chanteurs et musiciens, il collaborent avec François Morel sur le spectacle "J'ai des doutes". Antoine Sahler sera en concert aux Bains-Douches de Lignières le 25 janvier, et Romain Lemire, en concert avec Sophie Le Cam le 19 mars au Forum Léo Ferré à Ivry sur Seine

Juliette Hackius, attachée de production sur la matinale de France Inter

Francois Boucq, auteur de bandes dessinées, il a notamment illustré le recueil de chroniques de François Morel Je n’ai encore rien dit, paru aux éditions Denoël

Eric Benzekri, scénariste de la série Baron Noir sur Canal , dans laquelle François Morel joue le rôle de Michel Vidal, inspiré de Jean-Luc Mélenchon.

Reportage avec Raymonde Viret, professeur de chant de François Morel

