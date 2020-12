L'œuvre de Christian Boltanski est grave mais l’artiste aime rire, boire, manger. Reportage dans son atelier de Malakoff, près de Paris.

Christian Boltanski © Radio France / Vincent Josse

Son atelier est un endroit très vaste où s’entassent des chiffons, des photos en noir et blanc, des boites et des ampoules, qui une fois assemblés dans des installations suscitent tellement d’émotion.

Boltanski crée des œuvres qui parlent de la mémoire d’une vie, des photos d’inconnus sur un mur ou des boites à biscuits en fer blanc qui semblent avoir appartenu à quelqu’un.

Le plasticien (peintre, photographe, vidéaste...) est marqué par l’holocauste et son travail sur l’absence et la fragilité saute aux yeux. Souvenez-vous de "Personnes", dans le cadre de Monumenta, au Grand Palais, en 2010. Une pince géante soulevait des vêtements ("le doigt de Dieu", dit l'artiste), au hasard, et les laissait tomber, dans une sorte de fosse commune. Sur fond de battements de cœur...

Christian Boltanski nous a ouvert les portes de son atelier de Malakoff.

Christian Boltanski sera exposé à partir du 20 janvier à la galerie Marian Goodman à Paris. « Après », est la première exposition personnelle en France de Christian Boltanski, depuis sa rétrospective au Centre Pompidou il y a un an.

