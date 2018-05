Cap sur Saint-Malo ! Pour cette 29ème édition, 250 auteurs du monde entier participent, ce week-end, à ce grand festival littéraire. En plus des écrivains qui signent et qui débattent, on voit à Saint-Malo des documentaires, on découvre des photographes, des auteurs de BD, aussi.

Sorj Chalandon © AFP / JOEL SAGET

Le capitaine de ce « Grand Atelier » breton est un lyonnais qui a parcouru le monde : Sorj Chalandon

Ce grand reporter, ancienne plume de Libération, est devenu un écrivain important. Il est l'auteur de« Mon traître », du « Quatrième mur », de « Profession du père », ou du "Jour d’avant », son dernier livre paru chez Grasset.

Pour le connaitre le programme du festival : etonnants-voyageurs.com

Festival Etonnants Voyageurs, les 19, 20 et 21 mai 2018 à Saint Malo / @Etonnants Voyageurs

Avec :

Isabelle Autissier, présidente du jury 2018 pour le prix Gens de mer. Son dernier livre Soudain seuls est disponible en poche

Sebastien Gnaedig, qui a adapté le roman de Sorj Chalandon Profession du père en BD pour Futuropolis.

Yahia Belaskri, romancier, Le Livre d’Amray paru chez Zulma

Christian Caujolle, spécialiste de la photographie, fondateur d’Agence VU et commissaire d’exposition. Mai 68 – Etat des lieux, Claude Dityvon et Christian Caujolle, Editions André Frère

Annick Cojean, journaliste au monde. Son dernier livre Je ne serais pas arrivée là si… 27 femmes racontent, est paru chez Grasset

Reportage de Vinciane Laumonier avec Anna, élève de terminale à Pontoise. Elle est l’une des trois lauréates du concours de nouvelles organisé par le festival et présidé par Sorj Chalandon.

