Ses chansons sont des courts métrages ou des photos. Elles évoquent des sentiments, des impressions, un paysage, une fin d’après-midi, l’été, elles donnent à voir et à sentir… des moments de vie que lui et nous aussi, avons pu vivre et éprouver.

Vincent Delerm © Radio France / Vincent Josse

Ex-étudiant en Lettres, il a consacré son mémoire de Maîtrise à l’aspect littéraire de l’œuvre de François Truffaut et on voit bien, dans ses chansons et ses spectacles, que le cinéma, celui de Philippe de Broca d’abord puis de la Nouvelle Vague, a marqué l’artiste qu’il est devenu.

Ses titres se réfèrent parfois directement à la mémoire du cinéma. « Fanny Ardant et moi », « Deauville sans Trintignant », « Tous les acteurs s’appellent Terence ». Irène Jacob a chanté avec lui et dans son spectacle « Memory », en 2011, il y avait, en ouverture, la voix off de Woody Allen.

Auteur compositeur et interprète, il sort un 7ème album, Panorama, en même temps qu’un premier film, Je ne sais pas si c’est tout le monde, mélange en noir et blanc et en couleurs de témoignages, de confidences, de récits ou de petites fictions.

est dans les bacs (Tôt ou tard) Vincent Delerm sera en concert à la Cigale à Paris du 22/10 au 07/12, puis en tournée dans toute la France

Vincent Delerm, Jeanne Cherhal, Claudi Nori, Aloïse Sauvage et Emmanuel Noblet © Radio France / Vincent Josse

Les invités de Vincent Delerm :

Jeanne Cherhal, son dernier album L'an 40, est sorti en septembre

Claude Nori, photographe. Luigi Ghirri l’amico infinito, éditions Contrejour

Aloïse Sauvage, chanteuse, rappeuse, comédienne et artiste de cirque. Son premier EP : Jimy

Emmanuel Noblet, comédien. Au Théâtre du Petit Saint-Martin dans Les Beaux, de Léonore Confino, mis en scène par Côme de Bellescize

Reportage avec Vincent Dedienne

Vincent Delerm et Vinent Dedienne / Oct 2019 © Radio France / Vincent Josse

Les invités du grand Atelier, croqués par notre visiteuse du jour ! © Radio France / Jeanne Hirschberger

