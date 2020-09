Il y avait en lui une large part d’énigme. On devinait une violence sourde derrière ce grand monsieur distingué d’allure bourgeoise, le sourcil épais, le regard noir. Dans la vie, on disait ses colères légendaires, mais quand vous lui tendiez un micro, Michel Piccoli était charmant, joueur et modeste.

Michel Piccoli © Getty / Alain Denize Sygma

Le partenaire de Romy Schneider et de Catherine Deneuve, le comédien du « Mépris », des « Choses de la Vie » de « Themroc » et de « Habemus Papam », cet acteur-là aimait les masques, le clown. Se barbouiller, se déguiser faisait partie de ses plaisirs.

Passionné, accaparé par son métier dont il cherchait la diversité, il fuyait à tout prix le « je », exaspéré par le narcissisme de certains.

Il a prêté son visage à tant de personnages, flics et bourgeois, roi vieillissant chez Shakespeare ou Dom Juan, Dom Juan qu’on nous montrait à l’école et qu’aucun élève n’a oublié. C’est ça, au fond, il est impossible d’oublier une interprétation de Michel Piccoli et c’est pourquoi, deux mois après sa mort, le 12 mai 2020, nous lui consacrons aujourd’hui un grand atelier fantôme.

- Les archives diffusées dans l'émission sont issues de l'INA et du documentaire L'extravagant Monsieur Piccoli d'Yves Jeuland

Avec :

Anne-Sophie Mercier, journaliste, pour sa biographie Piccoli, derrière l'écran, parue chez Allary

Catherine Allegret, comédienne. A l'affiche avec Michel Piccoli de Compartiment tueurs de Costa Gavras et Vincent, Francois, Paul et les autres de Claude Sautet

Thierry Jousse, critique et cinéaste, producteur de Ciné Tempo, le samedi à 13H sur France Musique

Emmanuel Noblet, comédien et grand admirateur

André Ferréol, comédienne. Elle a partagé l'écran avec Michel Piccoli dans La grande Bouffe, de Marco Ferreri

Dominique Blanc, comédienne. Elle a collaboré à de nombreuses reprises avec Michel Piccoli, au cinéma et au théâtre.

Costa Gavras, réalisateur, entre autres, de Compartiment tueurs, et Un homme de trop, avec Michel Piccoli

André Engel, metteur en scène. Il a dirigé Michel Piccoli dans Le Roi Lear de Shakespeare, puis dans Minetti, de Thomas Bernhard

