Il n’hésite pas à peindre de très grands tableaux qu’il retourne, dans son immense atelier normand, pour ne pas saturer son œil avant de les reprendre un mois plus tard. Des toiles figuratives inspirées par sa passion de la mythologie et de la culture judaïque et chrétienne.

Gérard Garouste © Radio France / Vincent Josse

Le Bible, la Torah, le Talmud, Don Quichotte, Gargantua, Faust prennent vie sous ses pinceaux et ses couleurs vives. L’étude est sans doute ce qu’aime le plus au monde celui qui fut un élève malheureux et médiocre. Adulte, le peintre qui est aussi sculpteur et graveur, a appris l’Hébreu pour lire les textes sans le prisme de la traduction.

Curieux, profond, Garouste vit avec une histoire douloureuse et romanesque: un père antisémite, une scolarité difficile, des moments de folie, il souffre d’un syndrome maniaco-dépressif qu’il contrôle avec la médecine. Sans doute la peinture et sa transmission à des enfants, dans le cadre de l’association La Source qu’il a fondée, lui donnent elles une force de vie suffisante pour produire, exister, continuer.

A voir / A lire :

A partir du 25 mars, exposition à la galerie Templon à Paris qui réunit le peintre Gérard Garouste et le philosophe Marc-Alain Ouaknin. Fruit de trois ans de travail, la vingtaine de tableaux de Gérard Garouste met en scène un univers peuplé de créatures puisées dans l’œuvre de Kafka

Vraiment peindre, de Catherine Grenier et Gérard Garouste (Le Seuil)

En chemin, documentaire de Vivien Desouches, en VOD sur Arte boutique

Avec :

Judith Perrignon, journaliste et écrivaine. L'Intranquille, ; autoportrait d'un fils, d'un peintre, d'un fou avec Gérard Garouste (Livre de Poche). Son dernier roman : Là où nous dansions (Editions Rivages)

Olivier Kaeppelin, spécialiste d'art contemporain, président de l'association La Source

Jean-Michel Ribes, metteur en scène, directeur du Théâtre du Rond-Point à Paris.

Jean-Claude Ameisen, médecin chercheur, professeur d'immunologie et directeur du Centre d'études du vivant (Institut des Humanités de Paris), producteur de l'émission Sur les épaules Darwin sur France Inter

Dans l'atelier de Gérard Garouste © Radio France / Vincent Josse

L'atelier de Garouste © Radio France / Vincent Josse

Programmation musicale :