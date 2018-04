Elle est unique, Ariane Mnouchkine, dans sa manière de défendre une idée collective du théâtre. Depuis 1964, au Théâtre du Soleil, chaque membre a des droits et des devoirs. On gagne le même salaire, on partage une vie communautaire (même si le soir chacun rentre chez soi).

Ariane Mnouchkine accueille les spectateurs à la Cartoucherie de Vincennes © Radio France / Vincent Josse

Dans la journée, tour à tour, on fait le ménage ou la cuisine et, lors de la création d'un spectacle, il faut proposer, improviser jusqu'à ce que la metteuse en scène retienne ce qui lui semble le mieux adapté, le plus juste.

Parmi les devoirs, il y a « nous ». Nous, spectateurs, devons être reçus, accueillis quand nous venons à la Cartoucherie de Vincennes, et c'est le cas. Ariane Mnouchkine ouvre les portes, elle nous salue, nous guide, tout en arrachant nos billets ; et puis, à l’intérieur, des hommes et des femmes nous proposent des plats, des boissons, la cuisine s'adapte au thème du spectacle, en ce moment, l'Inde est au menu puisque la pièce « Une chambre en Inde », forte de 35 comédiens, est reprise jusqu'à la fin du mois.

Au Soleil, sur le plateau, les questions sont les mêmes, depuis plus de 50 ans : comment dire le monde, sa violence mais aussi sa beauté, sur la scène d’un théâtre ? Quelles formes trouver pour raconter ce que nous vivons ou ce que d'autres vivent aujourd'hui ?

Le programme de l’émission :

Ghaleb Bencheikh , Islamologue, théologien, philosophe, producteur de l’émission « Questions d'islam », le dimanche, de 7h05 à 8h, sur France Culture. Il est l'auteur de Petit manuel pour un islam à la mesure des hommes (JC Lattès, 2018).

Chahla Chafiq, écrivaine et sociologue iranienne. Son premier roman Demande au miroir (L'Âge d'homme) a été publié en 2015. Son site : http://www\.chahlachafiq\.com

Reportage au Théâtre du Soleil

Reportage à l'Atelier théâtre réfugiés BAAM avec Jessica Lempereur et des réfugiés d’ici et d’ailleurs https://baamasso\.org/fr/ateliers\-theatre/

Le théâtre de la vie est parfois sordide, et, dans les rues de Paris, de Calais, ou de Lampedusa des êtres humains sont en attente d’un futur.

Pour l’heure, ils sont en exil. Que faire pour eux ?

Pendant que le gouvernement fait un nouveau projet de loi « Asile-immigration » avec abaissement du délai pour présenter une demande d’asile, et augmentation de la durée en centre de rétention.

Les associations se mobilisent, encore et toujours.

Il y a des aides pratiques au jour le jour, avec des aides juridiques, des cours de français, …

Et puis,

Tous les mercredis de 17h à 20h il y un « atelier théâtre réfugiés » ouvert à tous.

Il est dirigé par Jessica Lempereur, actrice et metteuse en scène.

L’atelier théâtre est une pause dans le quotidien, un temps pour souffler, oublier les tristes réalités, échanger, et rêver.

Il est organisé par le BAAM - le bureau d’accueil et d’accompagnement des migrants - et se déroule chaque semaine à la Maison des pratiques Artistiques Amateurs dans la nouvelle Canopée des Halles de Paris.

Cela fait un mois seulement que l’atelier a commencé, les langues commencent déjà à se délier

Le micro d’Elsa Daynac a été les enregistrer.

Tania de Montaigne, journaliste et écrivaine. Elle vient de publier L'assignation, les Noirs n’existent pas _(_Grasset). Elle est également l'auteure de Noire, la vie méconnue de Claudette Colvin (Grasset)

Sonia Wieder-Atherton, violoncelliste. Son site : www.soniawiederatherton.com

Préparation des repas au théâtre du soleil à la cartoucherie de Vincennes © Radio France / Vincent Josse

Préparation des comédiens dans leurs loges du théâtre du Soleil à la Cartoucherie de Vincennes © Radio France / Vincent Josse

Programmation musicale :