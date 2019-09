On pourrait dire de sa filmographie qu’elle tient sur les doigts d’une main. Elle a réalisé 4 longs métrages et le dernier vient de sortir, « Portrait de la jeune fille en feu ». 4 films, oui, mais qui forment déjà une œuvre en soi. Alors, on ose la grandiloquence, notre invitée est une cinéaste française majeure !

Céline Sciamma / septembre 2019 © Radio France / Vincent Josse

« Festina lente » : « Hâte-toi lentement », elle a sans doute fait sien cet oxymore célèbre. Ne pas enchaîner les tournages, mais prendre du plaisir à vivre, à lire, à écouter et observer, prendre le temps de réfléchir, d’écrire et même de réécrire.

Servir aussi le cinéma des autres, elle s’est formée au scénario à la Fémis, l’école de cinéma et a participé à la co-écriture de Quand on a 17 ans de Téchiné et elle a signé le scénario de « Ma vie de courgette », inoubliable film d’animation de Claude Barras.

Ses films, à elle, depuis « La Naissance des Pieuvres », questionnent l’identité, le genre, l’individu et le groupe, l’acceptation et l’affirmation de soi, le fait d’être une femme et aussi d’aimer, de désirer des femmes. C’est un cinéma autant humain que politique.

Portrait de la jeune fille en feu (Prix du scénario à Cannes), en salles depuis mercredi dans toute la France.

Avec :

Hélène Delmaire, peintre, portraitiste. Son compte Instagram

Severine Sofio, sociologue, diplômée de l'École du Louvre, chargée de recherche au CNRS. Artistes femmes, La parenthèse enchantée XVIIIe-XIXe siècles (CNRS éditions)

Reportage sur les traces de la peintre Marie-Gabrielle Capet

Jean Baptiste de Laubier - alias Para One, musicien et auteur des bandes originales des films de Céline Sciamma

Frédérique Jossinet, vice-championne olympique en 2004 du judo et directrice du foot féminin et de la féminisation à la Fédération Française de Football.

Au téléphone : Laurent Sciamma, humoriste, à l'affiche de Bonhomme au Café de la Gare à Paris.

Jean-Baptiste de Laubier, Céline Sciamma, Hélène Delmaire, Frédérique Jossinet et Séverine Sofio © Radio France / Vincent Josse

Programmation musicale :

Générique : Composition originale de Thomas Enhco, et Fkj & Tom Misch - Losing My Way