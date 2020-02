Le matin du 2 mars 1991, rue de Verneuil, à Paris, les pompiers et Bambou sa compagne retrouvaient son corps sans vie.

« Il y a 29 ans que Serge est mort ? C’est fou, j’aurais dit 19, pas plus ! », voilà ce que disait Jane Birkin, il y a quelques jours, quand je suis venu l’interroger sur sa mémoire de Serge Gainsbourg.

29 ans après sa disparition, nous allons faire revivre l’auteur compositeur interprète qui, entre deux verres d’alcool et deux cigarettes, pianotait et écrivait en plaçant malgré tout la chanson au niveau d’un art mineur. Pourtant, de la fin des années 50 aux années 90, il l'a portée bien haut, prince du verbe et des rimes, amoureux de Rimbaud et de Lautréamont, compositeur inspiré et cultivé qui piochait autant dans le répertoire classique que dans son imagination fertile.

SERGE GAINSBOURG – EN STUDIO AVEC SERGE GAINSBOURG 2, deuxième volume de la collection En studio avec Serge Gainsbourg, les auteurs du Gainsbook poursuivent leur exploration des archives du musicien avec 13 titres rares et inédits (Universal)

Avec :

Sebastien Merlet, auteur du Gainsbook, en studio avec Serge Gainsbourg (Editions Seghers)

Alain Chamfort. Serge Gainsbourg a écrit des textes sur trois de ses albums et quelques tubes dont Manureva ou encore Bambou

Rencontre avec Jane Birkin (...et son chien Dolly)

Stéphane Varupenne et Sébastien Pouderoux, comédiens. Ils ont crée le spectacle Les Serge, Gainsbourg point barre, à la Comédie française, qui sera repris en septembre prochain au Théâtre Marigny

Les archives de Serge Gainsbourg diffusées sont issues de l'INA, et du film "Je suis venu vous dire", de Pierre-Henry Salfati

