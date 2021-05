Il fait partie de ces savants qui apprécient de sortir de leur laboratoire pour se mêler à la cité. Etienne Klein est physicien et philosophe mais il aime partager son savoir et l’amour qu’il porte à sa matière avec des gens comme nous, qui ne sommes pas spécialistes.

Etienne Klein © Radio France / Vincent Josse

A travers des livres, des conférences, à travers une émission sur France Culture, La Conversation Scientifique, il nous aide à réfléchir sur le temps ou le vide pour nous aider à mieux comprendre le monde dans lequel nous évoluons.

Etienne Klein n’est pas qu’un scientifique en blouse blanche, c’est aussi un enseignant, un écrivain et un sportif qui réfléchit en marchant et en courant. S’user le corps en gravissant la montagne le remplit d'aise et l’aide sans aucun doute à éprouver, réfléchir et avancer.

Ses deux derniers ouvrages : La physique selon Etienne Klein et Le monde selon Etienne Klein sont édités par Flammarion

Avec :

Cédric Villani, mathématicien, lauréat de la médaille Fields en 2010, député de l'Essonne. Parmi ses publications, Les mathématiques sont la poésie des sciences (Flammarion)

Keren Ann, musicienne. Keren Ann sera en concert le 17 juin à la Cigale à Paris, puis en tournée en France

Reportage devant la plaque déposée avenue de l'Observatoire à Paris, où le résistant Jean Cavaillès fut arrêté avec sa sœur et son beau-frère

François Damilano, alpiniste, guide de haute montagne

Chloé Moglia, danseuse, chorégraphe et circassienne, à la tête de la compagnie Rhizome

Etienne Klein devant la plaque déposée à l'endroit de l'arrestation de Jean Cavaillès © Radio France / Vincent Josse

Programmation musicale :