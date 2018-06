Ingérable ? Non. Barbare ? "Oui, mais gentille", précise Béatrice Dalle, en souriant. Avec un franc parler légendaire que son premier rôle révélait, Betty, dans 37’2 le matin, de Beineix, la comédienne se donne à fond sur un plateau.

Béatrice Dalle, Festival de Cannes 2017 © AFP / Anne-Christine POUJOULAT

Quand la confiance est réciproque, elle est là, engagée, disponible, souvent admirative de celle ou celui qui sait et qu’elle appelle, « le patron ». De lui ou d’elle, elle a besoin d’apprendre. D’apprendre goulûment. Nourris mon intellect et prends tout de moi. C’est un peu son credo.

A tel point qu’un cinéaste comme Christophe Honoré (qui l’a dirigée dans le sublime « 17 fois Cécile Cassard ») n’emploie qu’un adjectif pour la définir : irréprochable.

Les invités :

Claire Denis, réalisatrice. Elle est actuellement en montage de son prochain film High life, avec Robert Pattinson et Juliette Binoche, qui sortira en 2019

Rafi Pitts, réalisateur. En 2003 il a réalisé le documentaire “Not Guilty” consacré à Abel Ferrara

Reportage d’Elsa Daynac , visite de l’exposition Bacon- Giacometti, jusqu’au 2 septembre à la Fondation Beyeler, près de Bâle,en Suisse

Anthony Vaccarello, directeur artistique de Saint Laurent

Iggy Pop au téléphone

Félix Maritaud, comédien, à l'affiche de Sauvage, de Camille Vidal-Naquet, présenté à Cannes le mois dernier (sortie en salles le 29/08), et précédemment dans 120 battements par minute, de Robin Campillo

Arnaud Valois, comédien, 120 battements Par Minute

David Bobée, metteur en scène

Claire Denis, juin 2018 © Radio France / Vincent Josse

Rafi Pitts, Bavid Bobée, Felix Maritaud, Béatrice Dalle et Arnaud Valois, enregistrement du grand Atelier / juin 2018 © Radio France / Perrine Malinge

Programmation musicale :

Etta JAMES - Something's got a hold on me

Wolfgang Amadeus MOZART - Ouverture des Noces de Figaro, Rene Jacobs par le Concerto Köln

Nirvana - The man who sold the world

Antonio VIVALDI - L'hiver, allegro non molto - Rachel Podger

Iggy POP - La javanaise

Rage against the machine - Bullet in the head

Dead Kennedys - Holiday in Cambodia