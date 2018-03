Il fait du cinéma, il aime le cinéma, il le transmet, doté d’une mémoire enviable et sans faille. Dans sa cinéphilie et dans son cinéma, Bertrand Tavernier traverse les genres et les époques. De film en film, on croirait qu’il s’amuse à découvrir ce qu’il ne connait pas encore : policier, en costume ou comédie.

Bertrand Tavernier © AFP / RAFA RIVAS / AFP

Ce lyonnais d’origine traverse le cinéma en grand enfant qu’il est toujours, se régalant, s’émerveillant d’exercer le même métier qu’un Becker, un Renoir, un Huston, un Sautet.

Le réalisateur de l’Horloger de Saint Paul, de Coup de Torchon, de L 627 est notre invité pendant 2 heures et nous allons l’écouter lui et ses invités, écrivains, comédiens, cinéastes, tous animés d’un amour insatiable pour le cinéma.

Voyage à travers le cinéma français, film documentaire de Bertrand Tavernier (2016), est disponible en DVD

Les invités de Bertrand Tavernier :

- Raphaël Personnaz, comédien. Vous n'aurez pas ma haine, d'après le récit d'Antoine Leiris, au Théâtre du Rond-Point, jusqu'au au 14 avril 2018.

- Reportage de Elsa Daynac à la Compagnie du Costume à Saint-Ouen

- Michel Le Bris, romancier et créateur du festival "Étonnants Voyageurs". Son dernier livre Kong est sorti chez Grasset

- Xavier Giannoli, réalisateur. Son denier film : L'Apparition, avec Vincent Lindon

- Louis Sclavis, musicien de jazz. Son dernier album Frontières est sorti en oct 2017 (JMS)

- François Guérif, éditeur. Editions Gallmeister

Programmation musicale :