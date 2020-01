De l’historien médiéviste, on lit avec plaisir ses ouvrages sur les couleurs, mais aussi ses livres sur les animaux: cochon, ours, loup… et puis ses mémoires, les "Couleurs de nos souvenirs".

Entendre parler sérieusement du bleu ou du jaune semble aller de soi aujourd’hui, or, au début des années 70, l’étude de la couleur relevait de l’exploit. Pas seulement la couleur, d’ailleurs, mais aussi les symboles, les emblèmes ou les animaux.

Sujets « trop anecdotiques, trop légers », estimait l’Université. On reconnait donc de l’obstination et un certain courage à l’étudiant Michel Pastoureau qui a tenu bon et s’est vite imposé comme spécialiste de ces thèmes.

Avec :

Pascal Ory, historien spécialiste de l'histoire contemporaine. Parmi ses nombreux ouvrages : Les couleurs de la France, Pascal Ory, Michel Pastoureau et Jérôme Serri

Eric Baratay, historien français, spécialiste de l'histoire des relations hommes-animaux

Jean-Charles de Castelbajac, créateur, décorateur designer, directeur artistique de Benetton

Lætitia Bernard, journaliste au service des sports de Radiofrance. Elle tient une chronique quotidienne "Esprit sport", à 6H18 dans le 5/7 de France Inter. Non voyante de naissance, elle est multiple championne de France de sauts d'obstacles en équitation handisport

Pascal Ory : "Michel Pastoureau est un enchanteur alors qu’on passe notre temps à désenchanter le monde… Il suffit de l’écouter pour en prendre conscience»

Lætitia Bernard : « Je n’ai jamais vu les couleurs, cela fait partie de mes grandes frustrations… le sang rouge, la neige blanche, c’est passionnant mais cela demeure mystérieux »

