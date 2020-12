Il y a presque 30 ans disparaissait Serge Gainsbourg. Poète maudit, compositeur inspiré, il jouait avec les mots comme nul autre.

Serge Gainsbourg, décembre 1967 © Getty / REPORTERS ASSOCIES/Gamma-Rapho

Entre deux verres d’alcool et deux cigarettes, Serge Gainsbourg pianotait et écrivait en plaçant malgré tout la chanson au niveau d’un art mineur. Pourtant, de la fin des années 50 aux années 90, il l'a portée bien haut, prince du verbe et des rimes, amoureux de Rimbaud et de Lautréamont, compositeur inspiré et cultivé qui piochait autant dans le répertoire classique que dans son imagination fertile.

