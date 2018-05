C’est une curieuse impression, on croirait qu’il est encore là, dix ans après sa mort. Sa maison a changé mais elle existe toujours, des femmes portent encore ses vêtements, deux cinéastes se sont emparés de son histoire, deux Musées exposent son œuvre, comme on expose un peintre à Paris et à Marrakech.

Yves Saint Laurent, dans son bureau à Paris, janvier 1982. © Getty / John Downing

C’était il y a 10 ans, le 1er juin 2008. Une tumeur au cerveau emportait une star de la mode dont le bonheur n’avait tenu qu’à un fil, Yves Saint Laurent.

10 ans d’absence auxquels il faut ajouter ses années de retrait de la haute couture, Saint Laurent se retire de la mode en 2002.

C’est donc un mythe (le mot le ferait le rougir), un esthète avide de beauté, rongé par un mal de vivre inexorable, qui est l’invité de ce Grand Atelier.

Etude pour un portrait d'Yves Saint-Laurent, Reginald Gray / Wikicommons

Pour rendre hommage à Yves Saint Laurent :

Laurence Benaïm, auteur de la biographie Yves Saint Laurent éditions Grasset, et disponible aussi en poche

Alain Marchais, premier d'atelier, 30 ans de maison Saint Laurent

Joëlle Gayot, productrice à France Culture. A voix nue : Entretiens avec Pierre Bergé, un temps pour tout / Ed Radio France.

Violeta Sanchez, mannequin, égérie d'Yves Saint Laurent dans les années 80

Jacques Grange, décorateur des demeures d'Yves Saint Laurent et Pierre Bergé

Sonia Sieff, photographe et fille de Jean-Loup Sieff, qui a souvent photographié Yves Saint Laurent, et a réalisé son portrait nu pour la campagne d'un parfum pour homme en 1971.

Reportage d’Elsa Daynac au Musée Yves Saint Laurent de Marrakech, qui a ouvert ses portes en 2017, en même temps que le musée Yves Saint Laurent de Paris.

Vincent Josse, Joëlle Gayot, Jacques Grange, Laurence Benaïm et Alain Marchais, invités du grand atelier consacré à Yves Saint Laurent © Radio France / Perrine Malinge

Jacques Grange, Laurence Benaïm,Violeta Sanchez, Alain Marchais et Vincent Josse, enregistrement du grand atelier consacré à Yves Saint Laurent © Radio France / Perrine Malinge

A voir :

Yves Saint Laurent, de Jalil Lespert, avec Pierre Niney

Saint Laurent de Bertrand Bonello, avec Gaspard Ulliel

L'Amour fou - Yves Saint-Laurent - Pierre Bergé, documentaire de Pierre Thoretton

Célébration, d'Olivier Meyrou devrait sortir fin 2018

Programmation musicale :

Queen - Don't stop me now

Alain Chamfort - Oran

Charlotte Gainsbourg - Sylvia says

Billie Holiday - My Man

Sohn - Nil

Maria Callas / Bellini - Casta Diva

Her - Five minutes

Aquaserge - Si tu t'en vas