29 ans après la mort de Jacques Demy, on fredonne toujours ses chansons. Pensez à « Peau d’âne » et c’est peut être ça que vous entonnerez : Prenez de la, prenez de la farine, versez dans la, versez dans la terrine….

Jacques Demy, tournage du film Parking,1985 © AFP / Frank Perry

Jacques Demy, 11 films, 11 longs métrages est mort le 27 octobre 1990, emporté par le Sida, il y a pile 29 ans.

Ses chansons demeurent, la preuve, mais aussi ses personnages : garçons et filles, amoureux, malheureux et toujours en mouvements, souvenirs de danses, de ballets, de couleurs pop, et toujours ce parfum de mélancolie que l’on respire film après film. Car si l’on chante souvent dans son cinéma, ce n’est pas toujours le cas. Le réalisateur a abordé des genres différents, il a fait preuve de curiosité et d’audace.

Xavier Leherpeur, journaliste, critique cinéma, et producteur de l’émission Une heure en série sur France Inter

Camille Taboulay, critique cinéma et réalisatrice. Auteure de Le Cinéma Enchanté de Jacques Demy (Les Cahiers du cinéma)

Gérard Vaugeois, producteur, distributeur et exploitant

Mathilda May, comédienne et metteuse en scène. Elle a joué dans 3 places pour le 26 (dernier film de Jacques Demy) aux côtés d’Yves Montand. Son dernier spectacle Le banquet tourne en France, le 16/11 à Fréjus et le 21/11 à Macon

Les archives sont issues de l’INA, de L‘Univers de Jacques Demy d’Agnès Varda, de Jacques Demy ou l'arbre Gémeau de Laurent Billard et Michel Bonne, et du coffret L’intégrale de Demy (ARTE Video)

Gérard Vaugeois, Camille Taboulay, Mathilda May et Xavier Leherpeur © Radio France / Vincent Josse

Mathilda May et Vincent Josse © Radio France / Karen Déhais

