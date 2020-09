"Mourir sur scène, c'est très mal élevé. On meurt en coulisse, mais on ne meurt pas en scène", disait Juliette Gréco. Celle qui n'avait pas peur de la mort s'est éteinte le 23 septembre 2020 après 93 ans de chansons, d'amour et de liberté. Le Grand Atelier lui rend aujourd'hui hommage.

Juliette Gréco / Fête De L’Humanité - 2015 © Getty / David Wolff - Patrick/Redferns

Marie Nimier, romancière et auteure de chansons pour Juliette Gréco.

Véronique Mortaigne, journaliste spécialiste de la chanson française.

Bertrand Dicale, auteur de la biographie Juliette Gréco, Les Vies d’une chanteuse (éd. Jean-Claude Lattès, 2001)

Christophe Miossec, chanteur et parolier. Il a écrit pour Juliette Gréco, notamment sa dernière chanson "Merci" en collaboration avec Gérard Jouannest.

Adrienne Pauly, chanteuse. Elle a écrit pour Juliette Gréco. Elle intérprète en live pour Le Grand Atelier « Coin de rue » de Charles Trenet qui fut reprise par Juliette Gréco.

Programmation musicale :