A peine avais-je annoncé la venue de Susie Morgenstern que les messages enthousiastes sont arrivés. « Waouh, chance ! », « Super cadeau, j’adore ! » ou encore : « Quand cette écrivaine de livres de jeunesse passe à la radio, je n’accepte les invitations de mes voisines QUE si elles acceptent d'allumer la radio !"

Susie Morgenstern © Radio France / Vincent Josse

C’est fou comme cet auteur de livres de jeunesse (qui écrit de plus en plus pour les adultes) a du succès auprès de ses jeunes lecteurs mais aussi de leurs parents.

Qu’est-ce qui séduit ?

Sa simplicité, sa sincérité, l’éclectisme des sujets abordés : l’amour, le désir, la gourmandise, le corps qui vieillit, la maladie, la mort… Aucun tabou, aucune censure, elle peut même être crue à condition de trouver les mots pour le dire. Lisez « Confession d’une grosse patate », « la Sixième », « Fleurs tardives » ou « La la langue »… Je ne citerai pas tous ses ouvrages, elle en compte au moins 140.

Il est possible que ses lecteurs apprécient aussi le personnage Morgenstern, extravagant, souriant, haut en couleurs comme le rose qu’elle chérit et qu’elle porte, souvent, en plus de ses lunettes en forme de cœur. Elle qui aime les comédies musicales mériterait d’avoir un jour un musical à Broadway racontant sa vie et son don de raconter joies et malheurs, en voyant toujours le verre à moitié plein.

Ses derniers ouvrages : Fleurs tardives, co-écrit avec Georges Rosenfeld (Bayard), La la langue, comment tu as appris à parler, écrit à 4 mains avec sa filles Aliyah (Editions Saltimbanque) ou encore Be Happy, mes plus belles comédies musicales (Didier Jeunesse)

Les invités de Susie Morgenstern :

- Aliyah Morgenstern, fille de Susie, linguiste. La la langue, comment tu as appris à parler, écrit à deux voix, avec Susie. (Editions Saltimbanque)

- Emmanuel Barranger, chirurgien, directeur général du Centre de Lutte contre le cancer Antoine Lacassagne à Nice.

- Reportage avec Yona Silvy, petite fille de Susie, doctorante en climatologie à la Sorbonne

- Emmanuelle Franc, réalisatrice, productrice d’une série documentaire sur France Musique, Un été avec Bernstein disponible à la ré-écoute.

- Serge Bloch, illustrateur. Il a illustré un grand nombre de livres de Susie Morgenstern. Son dernier ouvrage : La rue de l'Ours, Marie Desplechin, Serge Bloch (l'Iconoclaste)

Serge Bloch, Aliyah Morgenstern, Susie Morgenstern, Emmanuel Barranger, Emmanuelle Franc © Radio France / Vincent Josse

Yona Silvy, petite fille de Susie Morgenstern, devant l'université, place Jussieu, au milieu des skatters © Radio France / Vincent Josse

