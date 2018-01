Patrick Boucheron fait partie des historiens que les Français aiment lire et écouter. Car ce scientifique, spécialiste du Moyen Age et de la Renaissance italienne est présent dans la cité.

Patrick Boucheron au TNB à l'occasion d'un atelier d'auto défense contre les images © Radio France / Vincent Josse

Il enseigne au Collège de France, il publie régulièrement, (son Histoire mondiale de la France est un incroyable succès de librairie et provoque moult débats), et il intervient, ici et là. Dans des ateliers qu'il donne au théâtre national de Bretagne, à Rennes ou l'été, au Banquet du Livre de Lagrasse.

A l'instar d'un Georges Duby, son ton n'est pas professoral, c'est celui d'un passionné qui aime éclairer son temps. Patrick Boucheron vit en 2018, au milieu des autres, et se plait à raconter l'histoire sans éloigner d'autres domaines. Parler du pouvoir, parler des villes italiennes, évoquer Machiavel ou raconter la France, ces sujets qu'il maîtrise parfaitement, cela se fait aussi en frottant son domaine à la littérature, au cinéma, à la musique....

Patrick Boucheron au Collège de France © Radio France / Vincent Josse

Les invités de Patrick Boucheron

Michelle Perrot, historienne. Mélancolie ouvrière (Grasset), Mon histoire des femmes (Le Seuil), et tant d'autres ouvrages...

Auriane Guerithault, étudiante en journalisme à l'ESJ de Lille

Reportage au Collège de France, pour la conférence Fiction politiques : Nouvelles de la tyrannie (Conférences de Patrick Boucheron chaque mardi à 11H)

Reportage de Vinciane Laumonier avec Marc Muscadel, champion d’escrime médievale et gérant d’une boutique entièrement dédiée au moyen âge. revesdacier.com

Michèle Audin Mathématicienne, écrivaine et membre de l’Oulipo. Comme une rivière bleue, Gallimard (collection L’Arbalète). Elle tient un blog sur La Commune de Paris

Pierre Schoeller, scénariste et réalisateur. « Un peuple et son roi » film sur la révolution sortira en septembre 2018 (avec notamment Laurent Laffitte (Louis XIV) / Louis Garrel (Robespierre) / Denis Lavant (Marat)...

Reportage au TNB, théâtre de Bretagne à Rennes pour un atelier consacré à l'autodéfense face aux images. Le prochain atelier aura lieu le 2 février à 19h, avec les écrivains Eric Vuillard et Arno Bertina

Engin Sustam, chercheur en sciences sociales turc, membre du programme Pause (Programme national d’aide à l’Accueil en Urgence des Scientifiques en Exil, proposé par le collège de France). Art et subalternité kurde est paru chez l'Harmatthan

Au collège de France, pendant une conférence de Patrick Boucheron © Radio France / Vincent Josse

A venir :

« Quand l’histoire fait dates » une mini série documentaire en 10 épisodes, présentée par Patrick Boucheron sur Arte à partir du 17 mars.

Programmation musicale :