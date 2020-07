C’est assez vertigineux de se dire que Charlie Chaplin est l’homme le plus célèbre du 20e siècle. Pas seulement le comédien le plus célèbre, mais l’homme - en inventant au cinéma un personnage de vagabond, au pantalon trop large, à la veste cintrée, jouant avec une canne.

Trois visages de Charlot dans son film « Une Vie de Chien » (1918) © Getty / Universal History Archive

Voir ses films, c’est rire et s’émouvoir, mais c’est aussi regarder des films politiques sur les effets du capitalisme, la précarité, l’injustice sociale, les dangers de l’idéologie et que l’on soit français ou américain, inuit ou indien, on est encore sensible, plus d’un siècle après, aux aventures du vagabond Charlot.

