Allez voir « Et pof ! », son nouveau seul en scène qui, après le théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris s’apprête à remplir le Palais des sports avant de partir en tournée, dès janvier.

On n’est pas là pour lui faire de la pub (d’ailleurs elle n’en a pas besoin) non, on est là pour la rencontrer, l’écouter, l’entendre avec ses invités et pourtant, les premiers mots qu’on voudrait prononcer sont : allez-y !

Vous la retrouverez avec des sketchs cultes et pourtant différents, elle les recrée, les assouplit, leur donne du mou sans perdre ni leur rythme, ni leur tonus, ni leur humour. Elle les dit aussi sans nous exclure, il n’y a pas l’artiste en scène et nous dans la salle, non, nous sommes là tous ensembles, complices.

Quel métier, quelle santé, quel bien être enfin trouvé, conquis, arraché à la tristesse. Il y a quelque chose de la communion, entre cette humoriste et nous, rien que ça ! Un lien extrême, ténu et rare, cette alchimie pas si fréquente entre une artiste et son public.

Et Pof ! Muriel Robin au Palais des Sports à Paris, du 1er au 12 octobre, puis en tournée dans toute la France et en Belgique à partir de janvier 2020.

Fragile, autobiographie de Muriel Robin, XO Editions

Avec :

Nathalie Rheims, romancière. Les reins et les cœurs (Editions Leo Scheer) est son dernier ouvrage

Cynthia Fleury, philosophe. Son dernier ouvrage : Le soin est un humanisme Gallimard, collection Tracks. Les Pathologies de la démocratie, Fayard

Pierre Palmade, comédien. Dites à mon père que je suis célèbre (Harper Collins)

Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des femmes

