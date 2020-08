Il a déjà cinquante ans de carrière mais conserve un enthousiasme intact pour la chanson. Elle lui permet de faire du bien à celles et ceux qui les écoutent, c'est en tout cas son vœu le plus cher.

Louis Chedid dans sa demeure estivale © Radio France / Vincent Josse

L'auteur de Anne, ma sœur Anne et de T'as beau être pas beau a réuni, dans son "Grand Atelier", une jeune chanteuse, un comédien poète, un romancier et un journaliste spécialiste de la vie après la mort... Profond et joyeux mélange qui révèle la curiosité toujours vive de Louis Chedid, parrain, donc, de la Saison 4.

"Tout ce qu'on veut dans la vie", le 21ème album de Louis Chedid, est sorti en février 2020 sur le label Pias. En tournée dans toute la France, le chanteur sera à l'Olympia le 12 novembre 2020.

Les invités de Louis Chedid :

Jean Teulé : écrivain, il publie cet automne une biographie romancée de Charles Baudelaire : "Crénom Baudelaire" à paraître en octobre chez Mialet Barrault Éditeurs.

François Morel : écrivain, comédien, chanteur, chroniqueur à France Inter. La tournée du spectacle J'ai des doutes reprend fin septembre. Toutes les dates sur francoismorel.com

Stéphane ALLIX : Ex reporter de guerre, auteur et fondateur de L’INREES : Institut national de recherche sur les expériences extraordinaires. Son dernier livre Après..., quand l'au-delà nous fait signe est sorti chez Albin Michel

Au téléphone : Daniel Auteuil, comédien. Le téléfilm Le mensonge sera diffusé courant septembre sur France 2. Le spectacle musical, Déjeuner en l'air, autour de l'oeuvre de Paul-Jean Toulet, reprend à partir du 15 janvier 2021.

Alice et moi : chanteuse. elle sera en concert le 5 octobre 2020 dans le cadre des Nuits botaniques de Bruxelles, le 11 décembre à Amiens et le 25 mars 2021 au Trianon.

Programmation musicale :