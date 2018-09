C'est une femme engagée, elle préside l'organisation de protection de la nature, WWF France, depuis presque 10 ans, mais elle a vécu d'autres vies, avant, toutes aussi passionnées.

Isabelle Autissier © Getty / Eric Fougere/VIP Images/Corbis

Isabelle Autissier a été ingénieur agronome dans le domaine de la pêche, enseignante, navigatrice, elle est entre autres la première femme à avoir accompli un tour du monde en compétition, c’est aussi une écrivaine et une ancienne femme de radio, elle a animé l'émission In extremis, sur France Inter.

Bienvenue dans le Grand Atelier d'Isabelle Autissier.

Isabelle Autissier © Radio France / Vincent Josse

Avec :

Gildas Flahault, peintre et navigateur. Le bal des glaces, Voyage au Groenland Editions Paulsen

Marie Leclercq, violoncelliste à l'Orchestre de Paris. Elle joue sur un violoncelle qui appartenait à une cousine de la famille Autissier.

Lionel Daudet, alpiniste. « Versant Océan », Isabelle Autissier et Lionel Daudet (Grasset).

Reportage de Vinciane Laumonier avec Pascal Ducourtioux , musicien, voyageur et ami d'Isabelle. Pascal Ducourtioux et Isabelle Autissier seront à Lyon les 5, 6 et 7 octobre et au Musée maritime de la Rochelle le 19 octobre avec le conte musical "Une nuit, la mer".

Kader Attou, chorégraphe, directeur du Centre chorégraphique de La Rochelle.

Etienne Bourgois, Président de Tara Expéditions, fondation consacrée à la protection des Océans. La goélette Tara parcours le monde entier pour sensibiliser et éduquer aux enjeux environnementaux.

Eric Guéret, réalisateur de films documentaires. Son dernier film : Sécurité nucléaire : le grand mensonge

Isabelle Autissier, présidente de WWF France © Radio France / Vincent Josse

Gildas Flahault, Etienne Bourgois, Vincent Josse, Isabelle Autissier et Eric Gueret - Le grand Atelier, sept 2018 © Radio France / Perrine Malinge

